Die Gebote bleiben im EUR/USD in dieser Woche erhalten und so kommt es aktuell zu einer Erholung der Gewinne, nach dem die 1,1400 zuletzt überwunden werden konnte. EUR/USD schaut auf US Daten, Handel Das Paar notiert im Bereich des 2-Wochenhoch über 1,1400, während die Performance des Greenback im Bereich der 95,80 (DXY) unverändert ist. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...