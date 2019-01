Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung schwankt am heutigen Tag und so notiert der EUR/USD in einer schmalen Range um 1,1430. EUR/USD schaut auf Fed Das Paar notiert nahezu unverändert und das obwohl der US ADP Arbeitsmarktbericht im Januar mit 213K neuen Arbeitsplätzen besser als erwartet ausgefallen war. Die Deutsche Inflation ist in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...