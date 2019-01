Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer aktuellen Umfrage der Meinung, dass die EU den Briten in den Brexit-Verhandlungen nicht erneut entgegenkommen sollte. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des "Handelsblatts" (Donnerstagsausgabe) hervor.

63 Prozent der Befragten sprechen sich gegen ein Entgegenkommen der EU in den Brexit-Verhandlungen aus. Lediglich 26 Prozent der insgesamt 552 Befragten sind der Ansicht, dass die EU auf Großbritannien zugehen sollte. 11 Prozent waren sich unsicher oder wollten keine Angaben machen. Die britischen Abgeordneten wollen, dass Premierministerin Theresa May den Brexit-Deal mit der EU nachverhandelt und Zugeständnisse bei den Vereinbarungen für die irische Insel ("Backstop-Regelung") bekommt.

Aber: May darf in den Verhandlungen keinen chaotischen Brexit riskieren. Diese zwei Anträge hatte das Londoner Parlament am Dienstag beschlossen. Regierungschefin May hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, mit der EU nachverhandeln zu wollen. EU-Ratspräsident Donald Tusk und andere europäische Politiker lehnen jedoch jegliche Nachverhandlungen ab.

Sollte es bis zum 29. März keine Einigung geben, droht ein ungeordneter Brexit mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien und die EU. Für das "Handelsblatts" befragte Yougov insgesamt 552 Personen.