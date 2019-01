Chicago - Geringere Steuern und glänzende Geschäfte mit Verkehrsflugzeugen haben dem weltgrössten Flugzeugbauer Boeing 2018 ein überraschend dickes Gewinnplus beschert. Für das neue Jahr nimmt sich Konzernchef Dennis Muilenburg noch mehr vor. Mit einer Produktionssteigerung auf rund 900 Flugzeuge könnte der US-Konzern den zuletzt geschrumpften Abstand zu seinem europäischen Rivalen Airbus wieder vergrössern. Auch Umsatz und Gewinn sollen kräftig wachsen, wie Boeing am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten hervorragend an. Kurz nach Handelsstart in New York gewann die Boeing-Aktie fünfeinhalb Prozent und war damit bester Wert im Dow Jones Industrial .

Für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern erwies sich 2018 als überraschend lukratives Jahr. Und das, obwohl der Konzern in seiner stärksten Sparte - dem Geschäft mit Verkehrsflugzeugen - sein selbst gesetztes Auslieferungsziel verfehlt hatte. Mit 806 ausgelieferten Jets konnte Boeing seine Stellung als weltgrösster Flugzeugbauer nur noch knapp verteidigen. Airbus lag mit 800 ausgelieferten Jets dicht dahinter.

Rund 900 Auslieferungen für 2019 geplant

Rund 900 Auslieferungen für 2019 geplant

