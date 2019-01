Frankfurt - Der Eurokurs ist am Mittwoch zum US-Dollar etwas unter Druck geraten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Vorfeld der am Abend anstehenden US-Leitzinsentscheidung 1,1422 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch bei 1,1450 Dollar gelegen.

Der Schweizer Franken hat zur Wochenmitte sowohl zum Dollar als auch zum Euro an Wert eingebüsst. Dabei rückte das Euro-Franken-Währungspaar über die Marke von 1,14 Franken und kursiert nun bei 1,1404 Franken. Der Dollar rückt derweil auf das Paritätsniveau zu, er kostet aktuell 0,9984 Franken nach Kursen von unter 0,9950 Franken im frühen Geschäft.

Am Nachmittag hatten deutsche Inflationsdaten die Gemeinschaftswährung etwas belastet. Die Verbraucherpreise ...

