Der EUR/USD verlor in der zweiten Tageshälfte an Boden und fiel auf ein Tagestief von 1,1407 Dollar, bevor er vor der FOMC-Sitzung und der sich daran anschließenden Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell in eine Konsolidierungsphase überging. Zuletzt handelte das Paar auf 1,1422 Dollar und damit 0,1 Prozent im Minus. Nach einer recht ruhigen Handelssitzung ...

