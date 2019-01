Zürich - Das Fintech Unternehmen Loanboox, eine Geld- und Kapitalmarkt- Plattform, sammelt CHF 22 Millionen (20 Mio. Euro) in der Series B Finanzierungsrunde ein. Zu den Investoren gehören unter anderem die Deutsche Kreditbank AG (DKB), die LGT Gruppe und weitere namhafte Kapitalanleger aus Europa und Übersee. Die Unternehmensbewertung steigt auf CHF 122 Millionen (110 Mio. Euro).

Loanboox startete Ende 2016 in der Schweiz. Mittlerweile beschäftigt der Gewinner des letztjährigen Swiss Fintech Awards 40 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich. Grundlage des Geschäfts ist die einfache, transparente, sichere und günstige Vermittlung von Finanzierungen und Investitionen über eine digitale Plattform. Kunden von Loanboox sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, Banken, Grossunternehmen und institutionelle Anleger. In der Schweiz können über Loanboox auch verbriefte und börsengehandelte Papiere wie Anleihen gezeichnet werden. Seit Go-Live Ende 2016 wurde ein Finanzierungsvolumen von zwanzig Milliarden Franken (17.5 Mrd. Euro) über Loanboox angefragt, über 1'000 Kunden sind aktiv auf Loanboox.

Runde war überzeichnet

Um das weitere Wachstum zu sichern, hat Loanboox eine Series B Finanzierungsrunde durchgeführt. Gründer und CEO Stefan Mühlemann zeigt sich sehr erfreut über den grossen Zuspruch internationaler Kapitalgeber: "Tatsächlich hatten wir die Möglichkeit, die neuen Geldgeber auszuwählen, die Loanboox auch inhaltlich den meisten Mehrwert bieten können, da wir signifikant überzeichnet waren. Zudem ...

