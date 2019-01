Der US-Schauspieler Viggo Mortensen hält seinen Umgang mit anderen Menschen nicht immer für vorbildlich. "Jeder macht Fehler. Es gibt Beispiele, wo ich die Art und Weise, in der ich mit jemandem spreche, nachher bedauere", sagte Mortensen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

Eine seiner Schwächen sei zum Beispiel Ungeduld. Dennoch sei er bemüht, sich bewusst aufmerksam zu verhalten. "Wenn du vergisst, 'es tut mir leid' oder 'Dankeschön' zu sagen oder ihm in die Augen zu schauen, dann bekommst du diesen Moment nicht wieder zurück", sagte der Schauspieler.

Es habe in seinem Leben aber auch schon Situationen gegeben, in denen er für andere eingetreten sei. "Ich werde da recht impulsiv, wenn Schwächere bedroht sind, die sich nicht verteidigen können", erklärte Mortensen. "Manchmal habe ich da auch ziemlich unüberlegt gehandelt", so der Schauspieler weiter.