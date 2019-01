Congatec: Die Server-on-Modules mit einer Speicherbandbreite von 2400 MT/s sind mit und ohne ECC-Unterstützung erhältlich. Einsatzgebiet sind Datenbank-Applikationen im Bereich des Embedded Edge Computings, beispielsweise in Netzwerk-Appliances für Content Delivery in der Videoüberwachung, in IoT-Gateways oder in OPC-UA-Servern für die Automatisierung. Ein großer Arbeitsspeicher ist zudem auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...