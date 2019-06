Der führende Photovoltaik-Hersteller von monokristallinen Solarmodulen wird seine jährliche Produktionskapazität für Module im Jahr 2020 um weitere fünf Gigawatt. In diesem Jahr will Longi Solar 16 Gigawatt und im nächsten Jahr dann bereits 25 Gigawatt produzieren.von pv magazine global Der chinesische Modulproduzent Longi Solar wird weitere 2,4 Milliarden Yuan (309 Millionen Euro) für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für monokristalline Solarmodule ausgeben. Das Werk soll in der chinesischen Stadt Taizhou entstehen, wie aus einer Börsennotiz des Photovoltaik-Herstellers zu entnehmen ist. ...

