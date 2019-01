Bern - Ein Smartphone-Abo, mit dem man in der Schweiz und in Europa unbegrenzt telefonieren und surfen kann. Günstig, flexibel und auf Wunsch mit einem neuen Smartphone per Ratenzahlung - aber ohne Vergünstigung. Das gibt es ab Ende Februar bei Swisscom mit dem neuen Abonnement «inOne mobile go».

«inOne mobile go» löst die über 1,8 Mio. bestehenden Abonnemente «inOne mobile XS-XL» ab. Das neue Abo deckt die Bedürfnisse von etwa 80 Prozent der Swisscom-Kunden und lässt sie ihr Smartphone deutlich flexibler nutzen. «inOne mobile go» enthält für einen monatlichen Abopreis ab 60 Franken (in Kombination mit «inOne home», ohne Konvergenzvorteil 80 Franken) unbegrenztes Telefonieren, SMS/MMS versenden und Daten übertragen mit bis zu 100 Mbit/s - innerhalb der Schweiz und ebenso in der EU. Damit entfallen bei Swisscom erstmals die viel kritisierten Gebühren für die Handynutzung ...

