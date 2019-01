In der am Donnerstag erstmals vorgelegten Marktanalyse erfasst die Behörde die Marktsituation für den geplanten Smart-Meter-Rollout. Demnach sind die Voraussetzungen für den gesetzlich vorgeschriebene Rollout noch nicht gegeben, da erst ein Smart-Meter-Gateway zertifiziert wurde.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht keine technische Möglichkeit für den Smart-Meter-Rollout mit Einbaupflicht, da die Bonner Behörde bislang erst ein Smart-Meter-Gateway (SMGW) zertifiziert habe. Das ist der Kern der ersten Marktanalyse nach dem Messstellenbetriebsgesetz, die das BSI am ...

