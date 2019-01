Die neue bundesweite Behörde für Cybersicherheit soll in der Region Leipzig/Halle angesiedelt werden. Das teilten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstagmittag in Berlin mit und bestätigten damit entsprechende Medienberichte.

Die neue "Agentur für Innovation in der Cybersicherheit" soll unter anderem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit hohem Innovationspotenzial auf dem Gebiet der Cybersicherheit finanzieren und fördern. Damit sollen Sicherheitstechnologien in Deutschland gehalten werden. Außerdem soll sich die Agentur mit militärischer und ziviler Cybersicherheit befassen. Die Behörde wird gemeinsam vom Verteidigungsministerium und dem Bundesinnenministerium getragen.