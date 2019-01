Erst kürzlich hat RWE den Kauf des Erneuerbaren-Geschäfts von Eon und Innogy in Brüssel angemeldet. Bis Mitte des Jahres hofft Eon, die Übernahme von Innogy vollziehen zu können.Die Veröffentlichung der Transaktions- und Tauschgeschäfte zwischen Eon und RWE liegt knapp ein Jahr zurück - so langsam nimmt der Plan konkrete Formen an. Eon teilte am Donnerstag mit, dass es die Übernahme der RWE-Tochter Innogy bei der EU-Kommission angemeldet habe. "Mit der Anmeldung der Transaktion in Brüssel sind wir unserem Ziel einen wichtigen Schritt nähergekommen, die mit RWE vereinbarte Transaktion zur Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...