Eigentlich stand der gestrige Handelstag ganz im Zeichen des Fed-Zinsentscheids, womit auch im DAX keine allzu großen Kurssprünge zu erwarten waren. Doch ein Bericht in der Financial Times über unternehmensinterne Untersuchungen zu verdächtigen Geschäftspraktiken sorgte am Nachmittag für einen Flashcrash bei Wirecard - die Aktie verlor innerhalb weniger Minuten fast ein Viertel an Wert! Und was kommt jetzt? Der Frage sind wir im aktuellen Video nachgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...