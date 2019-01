Nachdem der AUD/USD die breit angelegte Schwäche des US-Dollar genutzt und am Mittwoch einen entscheidenden Sprung über die Marke von 0,7200 Dollar geschafft hatte, stieg er weiter an und markierte mit 0,7296 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zuletzt handelte das Paar auf 0,7283 Dollar und damit 0,47 Prozent im Plus. Laut dem Monatsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...