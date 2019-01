München - 50'000 Policen und in der Zielgruppe der Versicherungseinsteiger einen Marktanteil von knapp 10% - das ist die Bilanz von Getsafe nach einem Jahr als Versicherer. 2018 war für das Startup ein Jahr des Wandels und des Erfolgs.

Versicherungen wieder sexy machen - das war die Vision, mit der Getsafe 2015 als Makler startete. Mit einer App konnten Kunden ihre bestehenden Versicherungen bequem und digital auf dem Smartphone verwalten. Doch die Abhängigkeit von den traditionellen Versicherern mit ihren langsamen, papierbasierten Prozessen blieb. Aus diesem Grund beschloss Getsafe, selbst Versicherer zu werden.

Im Dezember 2017 war es soweit: Kunden konnten erstmals eine Privathaftpflicht abschließen. Mittlerweile hat Getsafe fast 50'000 Policen verkauft und wächst in der Zielgruppe der Erstversicherer schneller als alle Wettbewerber. Die Kunden sind dabei im Durchschnitt 29 Jahre alt, 44% sind Frauen und 13% sind Arbeitnehmer, die für deutsche Unternehmen im Ausland arbeiten. Jeder fünfte Kunde fand Getsafe organisch. Am interessantesten ist jedoch, dass 85% der Kunden zum ersten Mal in ihrem Leben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...