Zürich - Raiffeisen und Avaloq haben eines der bislang grössten IT-Projekte der Schweiz Anfang Januar erfolgreich abgeschlossen. Erstmals in der Finanzindustrie werden nun 253 Banken (246 Raiffeisenbanken, 6 Niederlassungen und die Zentralbank) auf einer Plattform betrieben. Die Plattform steht allen 11'000 Mitarbeitern an den 900 Raiffeisen-Standorten in der gesamten Schweiz zur Verfügung.

Langfristige Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit

Auch in Zukunft werden Raiffeisen, die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz, und Avaloq ihre seit Jahren bestehende enge und erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Für den Betrieb der neuen Plattform haben die Unternehmen eine langfristige Vereinbarung getroffen. Demnach erwirbt Raiffeisen Schweiz die 49%-Beteiligung von Avaloq am bisherigen Joint-Venture ARIZON Sourcing AG. Raiffeisen Schweiz wird ihre Plattform künftig selbst weiterentwickeln und betreiben. ARIZON wird im ersten Semester 2019 vollständig in Raiffeisen Schweiz integriert.

Zukunftsweisende Plattform ermöglicht agile Digitalisierung

Rolf Olmesdahl, COO und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz: «Mit dem neuen Kernbankensystem stellen wir unseren Mitarbeitenden eine ...

