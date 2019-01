Zum Abschluss des 19. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin am Donnerstagabend das Spitzen-Verfolgerduell gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln mit 2:0 für sich entschieden und damit selbst Ambitionen auf den Aufstieg unterstrichen. Zwar hatte Köln über lange Strecken mehr Ballbesitz, die Berliner waren aber gnadenlos effizient.

Gleich zu Beginn der Partie erzielte Marcel Hartel in der 1. Minute das Führungstor. Sebastian Polter hatte den Ball auf die rechte Seite zum Union-Stürmer Suleiman Abdullahi gespielt, der mit dem zweiten Ballkontakt aus dem Halbfeld hoch ins Zentrum flankte, wo Hartel das Leder mit der Brust annahm und per Fallrückzieher aus 13 Metern sehenswert in den linken Torwinkel schoss. Erst in der 30. Minute gab es die nächste brauchbare Chance, die Florian Hübner umgehend verwandelte. Christopher Trimmel hatte einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Gefühl an den zweiten Pfosten gechippt, wo Hübner seinem Gegenspieler Jhon Córdoba entwischte und den Ball aus fünf Metern unbedrängt ins rechte Eck köpfte.

Damit verkürzt Union den Abstand zu Köln auf zwei Punkte. Weitere vier Punkte davor ist weiterhin der HSV auf Rang eins der Tabelle.