Bei Birnen ist die Übersee-Saison gestartet. Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre und angesichts der aktuellen Marktsituation schwenken die Exporteure mehr auf farbige Birnen um, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com So stehen an den Märkten erste Williams/Bon Chretien zur Verfügung, im Laufe der 5. Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...