CropEnergies hat sich seit November sehr gut entwickelt. Von einem Kurs bei 3,60 Euro am 15. November ausgehend gab es zunächst einen Aufstieg bis in Bereiche zwischen 4,40 und 4,60 Euro, wo sich der Kurs im Dezember aufhielt. Der nächste Kurssprung brachte die Aktie bis 5,04 Euro nach oben, gefolgt von einem kleinen Rücksetzer bis 4,70 Euro und einer Erholung, die am 28. Januar bis auf 5,09 Euro ging. Der Kurs stabilisierte sich in den letzten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...