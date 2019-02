Zürich - Der KOF Beschäftigungsindikator nimmt das zweite Mal in Folge leicht ab. Vor allem die Beschäftigungserwartungen in verschiedenen Dienstleistungsunternehmen sind nicht mehr ganz so rosig wie vor einem halben Jahr. Im Bau- und Gastgewerbe geht es für die Beschäftigung dagegen weiter aufwärts.

Der KOF Beschäftigungsindikator liegt nicht mehr ganz so hoch wie noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahres. Gemäss den Konjunkturumfragen der KOF, die im Januar durchgeführt wurden, weist der Indikator neu 4.2 Punkte auf. Das sind 0.7 Punkte weniger als vor drei Monaten und 1.5 Punkte weniger als vor einem halben Jahr. Trotz des Rückgangs liegt der Indikator aber weiterhin recht deutlich über dem langfristigen Mittelwert, der nahe bei null ist. Das heisst: Die Beschäftigungsaussichten der Firmen bleiben gut, waren aber Mitte des letzten Jahres noch besser. Gemäss dem Indikator liegt der Höhepunkt des Aufschwungs am Schweizer Arbeitsmarkt wohl hinter uns.

Der Beschäftigungsindikator wird aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...