- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 785 (855) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 145 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 323 (332) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1185 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1855 (1755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1600 (1850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2690 (2670) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (4650) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' - FTSE INDICATED +0.12% TO 6977 (CLOSE: 6968.85) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5000 (4905) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3280 (3215) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ELECTRA PRIVATE EQUITY PRICE TARGET TO 423 (450) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 910 (840) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 71 (73) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES PLUS500 TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 1650 (1500) PENCE - RBC CUTS MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3175 (3030) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3350 (3300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1550 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 205 (225) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1920) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 205 (196) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER PRICE TARGET TO 470 (460) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



