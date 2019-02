Während es bei ersten Investitionen in Photovoltaik und Wind vor allem um die Stabilisierung der Stromversorgung ging, profitieren Bergbauunternehmen in Afrika der Unternehmensberatung THEnergy zufolge jetzt von signifikanten Möglichkeiten der Kostensenkung.Bergbauunternehmen in Afrika konzentrieren sich jetzt auf die Optimierung der Kosten, wenn sie in erneuerbare Energien investieren. Das geht aus einem aktuellen Report von THEnergy und Voltalia hervor. In der ersten Marktphase lag demnach der Fokus auf die Integration von Photovoltaik und Wind, da viele Bergbauunternehmen befürchtet hätten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...