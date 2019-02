Thomas Ritterbusch/Bastian Bosse (BRW): "Preis und Wert"

BRW-Infobrief 01/2019

"Der Preis ist, was Sie bezahlen; der Wert ist, was Sie bekommen". (Warren Buffett) - Entwicklungen wie jene des Jahres 2018, welche auf breiter Front zu Preisrückgängen in teils zweistelliger prozentualer Höhe führten, sollten demnach eigentlich all jene erfreuen, welche in der Lage sind, Preis von Wert zu unterscheiden und zudem absehbar als Nettokäufer am Markt auftreten werden.