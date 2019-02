Die 40-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage wird den Hauptsitz der Wohltätigkeitsorganisation "Marie Stopes Ghana" mit Solarstrom versorgen. Insgesamt will das Berliner Start-up für die Refinanzierung des Projektes 49.500 Euro einsammeln. Es ist bereits das dritte Projekt in dem afrikanischen Land, für das auf "ecoligo.investments" Investoren gesucht werden.Ecoligo hat am Freitag auf seiner Plattform ein Crowdinvesting für eine 40 Kilowatt Photovoltaik-Anlage in Ghana gestartet. Die Dachanlage werde in den kommenden 20 Jahren das Büro der Wohltätigkeitsorganisation "Marie Stopes Ghana" in der Hauptstadt ...

