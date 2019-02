New York - Die Standardwerte an der Wall Street sind am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts solide in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial legte in den Anfangsminuten um 0,27 Prozent auf 25 067,81 Punkte zu. Nach zwei starken Tagen ging es bei Technologiewerten dieses Mal aber weniger freundlich zu: Der Nasdaq 100 gab um 0,36 Prozent auf 6881,68 Punkte nach. ...

