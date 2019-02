Die Online-Arztpraxis Zava will in Deutschland expandieren. Bisher agierte die Praxis aus London heraus, weil es hierzulande Ärzten nicht erlaubt war, ausschließlich aus der Ferne zu behandeln.

Die Firma wolle einen Standort in Schleswig-Holstein eröffnen, von dem aus Patienten über das Internet zu rund 30 Indikationen beraten und behandelt werden - weitere Ableger sollen dazukommen, berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Zava, bisher unter dem Namen DrEd bekannt, wurde 2011 vom Hamburger Juristen David Meinertz gegründet. Nach eigener Aussage handele es sich um die größte Online-Arztpraxis in Europa - allein vergangenes Jahr seien mehr als eine Million Patienten betreut worden, auch aus Deutschland. Aus rechtlichen Gründen saßen die Ärzte jedoch in Großbritannien.

Bisher muss die Behandlung selbst bezahlt werden. Meinertz geht davon aus, dass durch die Gründung eines deutschen Standortes Patienten mittelfristig ihre Konsultation auch von Versicherungen bezahlt bekommen könnten. "In fünf Jahren wird rund ein Drittel aller Arztbesuche digital stattfinden", sagte Meinertz dem "Spiegel". Ein Großteil der deutschen Landesärztekammern hatte im vergangenen Jahr beschlossen, ärztliche Behandlung auch ausschließlich aus der Ferne zuzulassen.