Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der EuroStoxx50 legte am Ende um 0,37 Prozent auf 3171,12 Punkte zu. Zwischenzeitlich hatte es nach Verlusten ausgesehen, am Nachmittag aber erhielt der Leitindex der Eurozone etwas Rückenwind von der freundlichen Wall Street. Damit schaffte es der EuroStoxx 50 in der Wochenbilanz mit 0,25 Prozent in die Gewinnzone. Derzeit ...

