Zürich (awp) - Der Handelsumsatz an der Schweizer Börse SIX hat im Januar im Vergleich zum Dezember zwar wieder deutlich zugelegt, ist aber hinter dem Januar des Vorjahres zurückgeblieben. Der Handelsumsatz belief sich auf 119,0 Milliarden Franken, was einem Anstieg um 18,8 Prozent gegenüber dem Dezember, aber einem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...