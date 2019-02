Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Leipzig in Hannover mit 3:0 gewonnen und Thomas Doll sein Bundesliga-Comeback gehörig vermasselt. Die Sachsen hatten schon in der ersten Halbzeit kräftig Druck gemacht, aber erst ein klarer Foulelfmeter, verwandelt von Marcel Halstenberg unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte den ersten Treffer.

Willi Orban legte in der 64. und 85. Minute noch einmal nach. Damit behauptet Leipzig den vierten Tabellenplatz, jetzt mit sechs Punkten Abstand auf Frankfurt.