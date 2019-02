Fribourg - Die Cybersicherheit ist in vielen Schweizer Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen und auch privat nicht gewährleistet. Die Gefahr von Cyberattacken wird so zu einer globalen und zunehmend alarmierenden Realität. Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) widmen sich dieser wachsenden Bedrohung am 27. und 28. Februar 2019 zwei Tage lang im Forum Fribourg mit Ausstellungen und rund 50 namhaften Referenten aus dem In- und Ausland mit Präsentationen aus Politik, Wirtschaft und Forschung.

Der zweitägige Event ist nicht nur eine optimale Gelegenheit für Networking, sondern durch seine Referate und Messe eine erstmalige Gelegenheit einem gesamtschweizerischen Event zur Thematik Cybersecurity beizuwohnen und zu einer stetig ...

