Im Machtkampf um die Präsidentschaft in Venezuela hat der Luftwaffengeneral Francisco Yánez bekannt gegeben, dass er Juan Guaidó als Übergangspräsidenten des Landes anerkennt. Das teilte Yánez in einem Video mit, das am Samstag auf Youtube veröffentlicht wurde.

Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten des Landes erklärt. Der frühere Studentenführer Guaidó gehört der Oppositionspartei Voluntad Popular (VP) an. Nicolás Maduro ist seit 2013 Staatspräsident Venezuelas. Die wirtschaftliche Lage des Landes hatte sich seitdem zunehmend verschlechtert.

Die Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai erfolgte unter Ausschluss internationaler Beobachter und gilt als manipuliert.