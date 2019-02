Huawei, Nordstream 2, Eurofighter: An immer mehr Fronten treten Konflikte zwischen der Trump-Regierung und anderen Nationen zutage. Es wird mit ganz harten Bandagen gespielt, sagt USA-Experte Josef Braml.

WirtschaftsWoche: Herr Braml, die US-Behörden gehen gegen den chinesischen Konzern Huawei vor, weil dieser Geschäfte mit Iran gemacht und Betriebsgeheimnisse von US-Unternehmen gestohlen haben soll. Geht es hier um handfeste Vorwürfe oder auch um eine Strategie der Förderung eigener Unternehmen, vor der sich auch Firmen hier zu Lande in Acht nehmen müssen?Josef Braml: Ich denke, dass europäische Firmen, ja die gesamte europäische Wirtschaft damit rechnen kann, dass die USA künftig alle Macht einsetzen werden, um amerikanischen Firmen Vorteile zu verschaffen.

Woran denken Sie, wenn Sie von "aller Macht" sprechen?Alle Macht kann teils das Militär sein. Man sagt, dass der Schutz der Militärmacht USA, die Pax americana ihren Preis hat. Dann haben die Partner gefälligst amerikanische Rüstungsgüter zu kaufen, und auch das "Freedom Gas" aus den USA. Nicht das russische Gas. Oder man nutzt die Geheimdienste, die das eine oder andere zu Tage fördern können, was deutsche und europäische Firmen in aller Welt machen. Auch das Justizministerium ist ein Mittel zur Demonstration der Macht. Man verfolgt die Sünden und Vergehen, die eben Firmen weltweit machen und misst dabei mit zweierlei Maß. Die amerikanischen Firmen werden nicht so hart heran genommen wie ausländische. Ich glaube, das dürfte auch jedem schon klar geworden sein.

Ist das ein Paradigmenwechsel unter Trump, oder geht er nur weniger verblümt vor als seine Vorgänger?Wir haben uns ja damals schon auch die Augen gerieben, als wir von den USA und dem damaligen Präsidenten Barack Obama ausspioniert wurden. Die NSA-Affäre dürfte ja noch dem ein oder anderen in Erinnerung geblieben sein. Ich glaube nicht, dass man sich damals Sorgen machte, dass die Kanzlerin einen terroristischen Anschlag begehen würde. Oder Vertreter der EU. Da besteht dann schon der Verdacht, dass es um Wirtschafts- und vielleicht sogar Industriespionage geht.

Man sucht also seit jeher selbst bei Partnern gezielt nach Schwächen, um die eigene Position zu stärken?Da darf man sich nichts vormachen. Es wird mit ganz harten Bandagen gespielt. Auch unter Obama wurde Militärmacht eingesetzt, um die Wirtschaft zu fördern. Man könnte sagen, ...

