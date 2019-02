Die Cocktailbar-Kette Sausalitos will in den kommenden Jahren stark expandieren. Die Zahl der Filialen soll von aktuell 43 auf rund 100 mehr als verdoppelt werden, sagte Geschäftsführer Christoph Heidt der "Welt am Sonntag".

Die ersten Orte stehen demnach weitgehend fest: Oldenburg und Wiesbaden. Zudem wird es zusätzliche Filialen in Großstädten wie Frankfurt, Hamburg, München, Köln oder Berlin geben. "Im Fokus stehen aber auch die Mittelstädte ab 100.000 Einwohnern", so Heidt weiter. Zudem will der Manager das Systemgastronomie-Konzept auch im Ausland etablieren.

"Die Auslandsexpansion ist ein erklärtes Ziel", so der Geschäftsführer. Starten wird Sausalitos in Österreich, konkret in Salzburg und Innsbruck. Langfristig plant Heidt zudem die Expansion nach Amerika, zum Beispiel in die Uni-Städte. Zudem plant Sausalitos mobile Bars und Dienste.

"Der heiße Sommer 2018 hat gezeigt, dass die Menschen fürs Ausgehen nicht unbedingt die Gastronomie brauchen", sagte Heidt. Die Feiernden im Park zum Beispiel könne man mit einem eigenen Lieferdienst versorgen. "Andere Gäste überraschen wir mit einer mobilen Bar an Orten, wo sie nicht mit uns gerechnet haben", so der Geschäftsführer weiter. Ein entsprechendes Pilotprojekt mit dem Namen "Shake 'n' Shave" gibt es derzeit in Düsseldorf.

"Da kommen wir mit der Cocktail-Ausrüstung und einem DJ in einen Barber-Shop in der Innenstadt", sagte Heidt der "Welt am Sonntag". Dort gebe es dann Musik und Drinks. "Ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen in Bäckereien oder auch in Mode-Läden", so Heidt.