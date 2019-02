Ich bin in den Bergen in Upstate New York. Im Schnee. Herrlich hier. Relaxen. Wir gehen mit Freunden wandern jeden Tag. Wir waren beispielsweise auf diesem Wanderweg. Es ist so friedlicher in dieser Gegend zwei Autostunden nördlich von New York City. Ich finde das Alex-Lied der "Tote Hosen" kultig. Die ersten Zeilen bringen das Hamsterrad ...

