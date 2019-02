Die ThyssenKrupp AG steht vor der Aufspaltung in das Industriegütergeschäft und den Werkstoffbereich mit Stahl. Hierfür hat der aktuelle Chef Guido Kerkhoff auf der Jahreshauptversammlung in Bochum deutlich geworben. Hiernach könnte der unübersichtliche Konzern mit klareren Strukturen gezielter Investoren für die unterschiedlichen Bereiche ansprechen. Zu dem bestätigte er die Prognose für die Zahlen, die am 12. Februar vorgelegt werden sollen.Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...