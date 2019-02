In den Sonntagspartien des 20. Zweitligaspieltags hat Holstein Kiel gegen SSV Jahn Regensburg mit 2:0 gewonnen. Kingsley Schindler traf in der 12. Minute, danach hatte Regensburg eine gute Phase und war über weite Strecken eigentlich spielstärker, verpasste aber bis zur Halbzeit den verdienten Ausgleich.

In der zweiten Hälfte war Kiel dann auch wieder in Form und legte dementsprechend nach, Stefan Thesker traf in der 82. Minute. Damit hält Kiel Fühlung an die Aufstiegsplätze und ist auf Rang vier. Die parallel ausgetragene Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem VfL Bochum endete 3:0. Das Zweitligaspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Köln war am Vormittag abgesagt worden.

Grund sei der "anhaltende starke Schneefall", teilten die beiden Vereine mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.