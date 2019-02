Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard haben sich im außerbörslichen Wochenendhandel wieder etwas erholt, nachdem sie am Freitag auf Xetra um ein sattes Viertel eingebrochen waren. Bei der Wertpapierhandelsbank Lang & Schwarz wurden am Sonntagabend bis zu 120 Euro pro Anteilsschein geboten und damit zehn Prozent mehr als bei Xetra-Schluss am Freitagabend.

Zwei kritische Berichte in der Financial Times hatten den Kurs auf Wochensicht sogar fast 40 Prozent einbrechen lassen, die teils deutlichen Dementis hatten zunächst keine Wirkung gezeigt.