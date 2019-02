Nach dem Absturz Anfang Januar, der einem Großkunden mit Namen Apple geschuldet war, hatten wir eine Gegenreaktion gesehen, die der Aktie in einem Monat rund 30 Prozent Gewinn brachte. Die Aktie des Halbleiterherstellers hatte sich seit November in eine Seitwärtsbewegung begeben und der Ausbruch ist am Donnerstag passiert. Neue Bewertungen von Credit Suisse Group und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers mit einem "outperform" und einem "buy" mit Kurszielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...