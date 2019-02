HelloFresh ist ein Unternehmen aus Berlin, das 2011 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Kochboxen für Verbraucher an. In diesen Boxen sind die exakt abgewogenen Zutaten zum dazugehörigen Rezept enthalten. Hierbei schließen die Kunden ein Abonnement ab und bekommen zu ausgewählten Zeitpunkten diese Rezepte. Normalerweise bestellen Kunden 2-4 Rezepte pro Woche und erhalten diese am Samstag. Nach einem Hoch im Juli von 15,00 Euro, was gleichzeitig ...

