Am letzten Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Beiersdorf beschrieben. Der Titel des Beitrags war: "Beiersdorf AG: Irgendwann muss die Schmerzgrenze doch erreicht sein!" In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: "Die Beiersdorf-Aktie zeigt seit Anfang Dezember einen blitzsauberen Abwärtstrend. Seit dem Hoch Anfang Dezember bei 95,66 Euro ging es im Tagesverlauf am Freitag bis auf 84,82 Euro nach unten. Die charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...