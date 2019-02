Moneycab.com: Das Motto von Crealogix lautet «We create digital leaders». Was kennzeichnet Ihrer Ansicht nach erfolgreiche Finanzinstitute in Zeiten der digital economy?

Bruno Richle: Ab dem 14. März 2019 wird mit der Payment Services Directive «PSD2» die Anforderung zur Öffnung der Banken in der EU Gesetz. Das bedeutet, Finanzinstitute müssen auf Wunsch eines Kunden dessen persönlichen Bankdaten an Drittanbieter wie andere Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen oder Versicherungen zugänglich machen. Nun kann dies für Finanzinstitute, die das lediglich passiv zulassen, zu einem Nachteil führen, weil sie die direkte Kundenbeziehung verlieren können. Oder aber die Banken gehen das Thema aktiv an und nutzen die neuen Open-Banking-Möglichkeiten selber. Sie können Leistungen von Dritten für die eigene Kundschaft bündeln und orchestrieren. Die Kunden bekommen alles aus einer Hand, denn die Bank stellt ihnen ein attraktives finanzielles Ökosystem zusammen, welches alle ihre Bedürfnisse abdeckt.

Verglichen mit den USA befinden sich hiesige Finanzinstitute im Rückstand bei der digitalen Transformation. Womit bremsen sich die Banken aus und wie lässt sich die Geschwindigkeit bei der Digitalisierung erhöhen?

Ich denke nicht, dass die Banken in den USA da weiter sind als diejenigen in Europa. Es ist allerdings richtig, dass sich die Schweizer Banken mit dem Thema Open Banking noch schwertun. PSD2 ist hierzulande auch nicht gesetzlich verankert. Dennoch bietet die Richtlinie auch hiesigen Banken die Möglichkeit, an der eigenen Wettbewerbsstärke für die digitale Zukunft zu arbeiten.

Innerhalb welcher Zeitspanne sind Effekte der digitalen Transformation auf die Marktanteile oder den Umsatz zu erwarten?

Ich denke, das ist bereits im Gange, sowohl bei den Banken wie auch bei den Softwareanbietern.

Was kommt nach der Digitalisierung?

Meiner Ansicht nach wird es die smarte Nutzung der digitalen Daten mittels künstlicher Intelligenz sein. Sie wird mit dem Fortschreiten der Digitalisierung immer mehr ins Zentrum rücken. Die Bankendigitalisierung ist noch längst nicht abgeschlossen.

Wie steht es um Ihre eigene digitale Führungskompetenz?

Ich arbeite dran und muss mich auch selber tagtäglich wieder neuen Anforderungen stellen und Trends beurteilen. Sicherlich habe ich den Vorteil als Verwaltungsratspräsident eines der führenden Software-Häuser, mich täglich mit vielen Top-Cracks auszutauschen.

