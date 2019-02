Die europäische Währung startete negativ in die neue Handelswoche und so notiert der EUR/USD im Bereich des 100-Tage-SMA von 1,1440. EUR/USD Fokus auf Daten Das Paar konsolidiert am unteren Ende seiner jüngsten Range im Bereich des 100-Tage-SMA, der eine starke Unterstützung zu bieten scheint. Die Marktteilnehmer verarbeiten weiterhin die jüngste Veröffentlichung ...

