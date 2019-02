Zürich - Die Angebotsmieten zeigen im ersten Monat des Jahres 2019 keine Veränderung. Werden jedoch die vergangenen zwölf Monate betrachtet, liegen die Angebotsmieten 1,3 Prozent tiefer. Beim Wohneigentum bringt das neue Jahr erstmals wieder höhere Preise. Die zeigen die aktuellen Zahlen des von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss Real Estate Offer Index.

Im ersten Monat des Jahres 2019 konnte bei den inserierten Mieten keine Veränderung zum Vormonat festgestellt werden (+0,0 Prozent). Wird die Mietpreisentwicklung jedoch über die vergangenen zwölf Monate betrachtet, sind Wohnungssuchende deutlich im Vorteil. Auf Jahresbasis ist bei den Angebotsmieten in der Schweiz ein Minus von 1,3 Prozent zu verzeichnen.

Regionale Unterschiede

Die Mietpreisentwicklung zeigt wie gewohnt klare regionale Unterschiede. Am meisten zugelegt haben die Angebotsmieten in der Genferseeregion (+1,1 Prozent) und in der Ostschweiz (+0,6 Prozent). In der Zentralschweiz (-1,3 Prozent) und im Grossraum Zürich (-1,0 Prozent) war die Preisentwicklung hingegen rückläufig. ...

