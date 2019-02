Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Am Markt wird das mit mangelnden Impulse erklärt. So waren an der Wall Street am Freitag die Gewinne bis Handelsschluss etwas abgeschmolzen. In Asien sind die Märkte in China und Südkorea derweil wegen des Neujahrsfestes geschlossen, so dass hier wichtige Impulsgeber ausfallen.

Am Markt wird der Handelsstart nicht zuletzt mit den jüngsten Daten aus China vom Wochenende erklärt. Dort hat sich die Stimmung bei privaten und mittelständischen Unternehmen im Dienstleistungsbereich eingetrübt - allerdings nicht so stark wie von Volkswirten befürchtet. In der laufenden Woche wird der Fokus laut Händlern weiter auf Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...