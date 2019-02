Am 07. Januar habe ich Sie in -> Börsenjahr 2019 - Dem Optimismus eine Chance! motiviert, auch wieder Chancen im Markt zu suchen. Das war hier beim lila Pfeil, Sie sehen den weiteren Verlauf: Nun habe ich diesen Verlauf nicht "vorhergesehen", Blödsinn, ich habe wie der Rest der Welt auch keine Glaskugel. Aber nach einer 20% Korrektur und einem Ausverkauf am 24.12.18, darf man auch mal wieder optimistischer werden, denn langfristig steigt der Markt und fällt nicht. Leider machen viele Anleger das ...

