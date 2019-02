Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, verzeichnet am Montag einen weiteren Tag in Folge einen Gewinn und so wird das Tageshoch bei 95,70 getestet. Dollarindex schaut auf Daten Der Index verzeichnet den 3. Tag in Folge einen Gewinn, während der Markt die jüngsten Veröffentlichungen der US Wirtschaftsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...