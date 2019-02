Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1449 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Auch zum Franken präsentiert sich der Euro bei 1,1413 Franken nur leicht fester als am Freitag. Der US-Dollar tritt mit 0,9968 Franken ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...