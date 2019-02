Der EUR/GBP hat seinen anfänglichen Rückgang zur 0,8740 schnell umgekehrt und so notiert er nun in Reichweite des 2-Wochenhoch, welches am letzten Freitag gebildet wurde. Die Situation rund um den irischen Backstop bleibt festgefahren und darunter leidet das britische Pfund genauso wie unter dem enttäuschenden britischen Bau PMI, wovon das Paar profitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...